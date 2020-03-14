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Специалисты выяснили, как группа крови влияет на предрасположенность человека к раку

Специалисты провели продолжительное исследование, выяснив, как группа крови может повлиять на человеческую предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Данные выводы сделали ученые из Швеции, представляющие Каролинский институт.
Специалисты выяснили, как группа крови влияет на предрасположенность человека к раку

Во время своего исследования эксперты более 25 лет оценивали определенную статистику. Оказывается, наиболее высокая группа риска у людей со второй группой крови – в частности, они подвержены онкологии желудка. Впрочем, вероятность возникновения злокачественных образований снижается, если придерживаться здорового образа жизни. Человек с третьей или четвертой группами крови, как правило, сталкивается с тяжелым заболеванием поджелудочной железы.

Больше всего везёт людям с первой группой, ведь они меньше всех подвержены развитию рака. Кроме того, ученые напоминают: здоровый образ жизни вместе с занятиями спортом уменьшают риски онкологии.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:11

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