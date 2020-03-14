Специалисты выяснили, как группа крови влияет на предрасположенность человека к раку





Во время своего исследования эксперты более 25 лет оценивали определенную статистику. Оказывается, наиболее высокая группа риска у людей со второй группой крови – в частности, они подвержены онкологии желудка. Впрочем, вероятность возникновения злокачественных образований снижается, если придерживаться здорового образа жизни. Человек с третьей или четвертой группами крови, как правило, сталкивается с тяжелым заболеванием поджелудочной железы.Больше всего везёт людям с первой группой, ведь они меньше всех подвержены развитию рака. Кроме того, ученые напоминают: здоровый образ жизни вместе с занятиями спортом уменьшают риски онкологии.