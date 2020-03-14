В носу взрослых людей нашли колонии нейронов





На самом деле ученые пока не знают, существует ли похожий нейрогенез в других скоплениях нервных клеток, кроме носа. Однако последние исследования показывают, что нейроэпителий обонятельного органа, судя по всему, продолжает продуцировать новые нейроны даже в зрелом возрасте. Полученные в ходе этого исследования результаты позволяют иначе взглянуть на столь сложный процесс, как репродукция нейронов в человеческом организме, а также открывает новые возможности для создания передовых способов лечения, при которых такие нейроны могут отмирать из-за старости или быть сильно поврежденными.«Нам не до конца понятно, по какой причине люди утрачивают обоняние, это может происходить по самым разным причинам. Однако новые данные, предоставляют немало информации о клеточной популяции в обонятельной ткани взрослого человека», - заявили авторы этого открытия. По словам ученых, их научная работа в будущем позволит сделать большой шаг вперед в разработке новых способов лечения состояний, при которых обонятельная ткань оказывается поврежденной.