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В носу взрослых людей нашли колонии…
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В носу взрослых людей нашли колонии нейронов

Ученые-исследователи обнаружили, что в носу взрослых людей процветают настоящие нейронные колонии. Это открытие, считают специалисты, позволяет пролить свет на вопрос о том, продолжает ли организм человека вырабатывать новые нейроны во взрослом возрасте.
В носу взрослых людей нашли колонии нейронов

На самом деле ученые пока не знают, существует ли похожий нейрогенез в других скоплениях нервных клеток, кроме носа. Однако последние исследования показывают, что нейроэпителий обонятельного органа, судя по всему, продолжает продуцировать новые нейроны даже в зрелом возрасте. Полученные в ходе этого исследования результаты позволяют иначе взглянуть на столь сложный процесс, как репродукция нейронов в человеческом организме, а также открывает новые возможности для создания передовых способов лечения, при которых такие нейроны могут отмирать из-за старости или быть сильно поврежденными.

«Нам не до конца понятно, по какой причине люди утрачивают обоняние, это может происходить по самым разным причинам. Однако новые данные, предоставляют немало информации о клеточной популяции в обонятельной ткани взрослого человека», - заявили авторы этого открытия. По словам ученых, их научная работа в будущем позволит сделать большой шаг вперед в разработке новых способов лечения состояний, при которых обонятельная ткань оказывается поврежденной.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:04

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