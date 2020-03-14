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У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль

После того, как звезда «Дома-2» Милена Безбородова сделала маммопластику, у нее обнаружили опухоль груди. Известно, что об операции на данный момент речь не идет.
У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль

Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова пожаловалась на то, что у нее случился рецидив по сути старого заболевания. Так, осенью прошлого года в груди у Милены уже было обнаружено множество опухолей. На тот момент их возможно было удалить, и это сделали.

Скорее всего, с новыми образованиями будет сложнее, так как они оказались доброкачественными.

Известно, что пару дней назад Милена Безбородова ощутила, что ее беспокоит дискомфорт в груди и тогда же обратилась к медикам. Вердикт врачей никак не успокоил девушку. Практически все доктора сказали ей одно и тоже, а именно, что у нее найдены некие уплотнения.

На данный момент ей всего лишь дали пару советов, которым безукоризненно нужно следовать. Милене Безбородовой противопоказано находиться долгое время на солнце, а также ходить в солярий. Помимо этого, звезде «Дома-2» нужно проходить достаточно частые осмотры у врача. Поклонники, в свою очередь, поддержали Милену, сказав, что все будет хорошо.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:23

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