У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль





Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова пожаловалась на то, что у нее случился рецидив по сути старого заболевания. Так, осенью прошлого года в груди у Милены уже было обнаружено множество опухолей. На тот момент их возможно было удалить, и это сделали.Скорее всего, с новыми образованиями будет сложнее, так как они оказались доброкачественными.Известно, что пару дней назад Милена Безбородова ощутила, что ее беспокоит дискомфорт в груди и тогда же обратилась к медикам. Вердикт врачей никак не успокоил девушку. Практически все доктора сказали ей одно и тоже, а именно, что у нее найдены некие уплотнения.На данный момент ей всего лишь дали пару советов, которым безукоризненно нужно следовать. Милене Безбородовой противопоказано находиться долгое время на солнце, а также ходить в солярий. Помимо этого, звезде «Дома-2» нужно проходить достаточно частые осмотры у врача. Поклонники, в свою очередь, поддержали Милену, сказав, что все будет хорошо.