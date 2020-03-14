Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору веса





Согласно статистическим данным, люди, которые спят не более 8 часов, имеют низкие показатели ИМТ. Дело в том, что выработка гормона аппетита кортизола начинается, если человек слишком много отдыхает в ночное время. После пробуждения ученые советуют раздвинуть шторы, чтобы впустить в комнату свет. Благодаря ультрафиолетовым лучам поддерживается работа внутренних часов и улучшается метаболизм. Это приводит к ускорению сжигания калорий.По мнению исследователей, привычка заправлять постель сразу после сна говорит о том, что люди, зачастую, заботятся о своем питании. Поэтому набор лишнего веса и ожирение им не грозит. Лучше всего питаться утром сбалансированным высококалорийным завтраком. Благодаря этому подольше сохраняется чувство сытости, что поможет избежать переедания. Кроме этого, люди, которые имеют привычку ежедневно следить за своим весом, постоянно находятся в тонусе.