АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору веса

После проведения многочисленных исследований ученые рассказали об утренних ритуалах, которые непременно приводят к быстрому набору веса. Если перестать их регулярно повторять, то можно избавиться от лишних килограммов.
Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору веса

Согласно статистическим данным, люди, которые спят не более 8 часов, имеют низкие показатели ИМТ. Дело в том, что выработка гормона аппетита кортизола начинается, если человек слишком много отдыхает в ночное время. После пробуждения ученые советуют раздвинуть шторы, чтобы впустить в комнату свет. Благодаря ультрафиолетовым лучам поддерживается работа внутренних часов и улучшается метаболизм. Это приводит к ускорению сжигания калорий.

По мнению исследователей, привычка заправлять постель сразу после сна говорит о том, что люди, зачастую, заботятся о своем питании. Поэтому набор лишнего веса и ожирение им не грозит. Лучше всего питаться утром сбалансированным высококалорийным завтраком. Благодаря этому подольше сохраняется чувство сытости, что поможет избежать переедания. Кроме этого, люди, которые имеют привычку ежедневно следить за своим весом, постоянно находятся в тонусе.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Анастасии Заворотнюк решила восстановить общение с поклонниками: «Закрылась в…
Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой…
Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных…
Министр спорта России: Потепление убьет…
Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору…
СМИ: Божена Рынска стала мамой ребенка от покойного Игоря…
Игорь Крутой поделился происходящим после полуночи на дне рождения у его сестры…
Подавший аварийный сигнал самолет «Будапешт-Москва» благополучно приземлился в аэропорту в…
Астрофизики создали цифровую модель для демонстрации появления сильных магнитных полей у…
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала увечья после катания на лыжах в…
Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android…
Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в…
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает…
У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили…
"Я просто в автобусе случайно чихнул": Максим Фадеев рассказал анекдот про…
Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из…
В носу взрослых людей нашли колонии…
Xiaomi хочет снять с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note…
Следующий в Москву самолет подал сигнал тревоги через 30 минут после начала…
Антон Силуанов: Инфляция в России в 2020 году не превысит целевой…
«Ромео и Джульетта»: Сати Казанова не может увидеться с мужем из-за…
Названы черты характера, которые защитят или отсрочат болезнь…
Певица Юлия Самойлова решила не вмешиваться в семейные дела своей двоюродной сестры Оксаны…
Антон Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику…
Новое поколение Renault Logan засветилось во время зимних…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель паникует из-за…
«35 лет в гараже»: Житель Подмосковья выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го…
Просмотреть все новости