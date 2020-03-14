Следующий в Москву самолет подал сигнал тревоги через 30 минут после начала рейса





Как стало известно, примерно через 30 минут после начала рейса SU2033 борт подал аварийный сигнал, начав экстренное снижение. На данный момент самолёт пересёк воздушное пространство Польши, а его прибытие в Москву должно состояться в скором времени.Согласно неофициальным сведениям, система вентиляции SSJ 100 начала функционировать неправильно, и это могло привести к разгерметизации салона.