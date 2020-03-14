Астрофизики создали цифровую модель для демонстрации появления сильных магнитных полей у магнетаров
Астрофизики из Франции и Германии смогли создать цифровую модель, с помощью которой можно продемонстрировать появление сильных магнитных полей у магнетаров. Однако она требует также дальнейших доработок, в том числе изменения условий для исследования.
Магнетарами являются нейтронные звезды, которым свойственны сильные магнитные поля, наблюдаемые в галактике. Астрофизикам удалось создать новую теорию их возникновения и разработать цифровую модель, демонстрирующую имеющиеся несовместимости. Эксперты считают, нейтронные звезды, которые быстро вращаются, возникают в коллапсирующих массивных звездах, а сильнейшее магнитное поле появляется у них позднее, из-за увеличения ранее существовавших слабых полей.
Картина развития процесса, происходящего при определённых начальных обстоятельствах и обусловленных принятыми моделью допущениями, помогла обнаружить некоторые особенности, ранее не изученные астрофизиками. Полученную модель необходимо доработать и обсчитать. В итоге развития направления человечеству представится возможность расширить представление о процессах формирования и развития звезд.
Недавно появилась информация о том, что Россия и Китай планируют в ближайшем будущем построить лабораторию в космосе. Астрофизики хотят изучить гравитационные волны, которые обычно искажаются сейсмическими шумами на Земле.
Магнетарами являются нейтронные звезды, которым свойственны сильные магнитные поля, наблюдаемые в галактике. Астрофизикам удалось создать новую теорию их возникновения и разработать цифровую модель, демонстрирующую имеющиеся несовместимости. Эксперты считают, нейтронные звезды, которые быстро вращаются, возникают в коллапсирующих массивных звездах, а сильнейшее магнитное поле появляется у них позднее, из-за увеличения ранее существовавших слабых полей.
Картина развития процесса, происходящего при определённых начальных обстоятельствах и обусловленных принятыми моделью допущениями, помогла обнаружить некоторые особенности, ранее не изученные астрофизиками. Полученную модель необходимо доработать и обсчитать. В итоге развития направления человечеству представится возможность расширить представление о процессах формирования и развития звезд.
Недавно появилась информация о том, что Россия и Китай планируют в ближайшем будущем построить лабораторию в космосе. Астрофизики хотят изучить гравитационные волны, которые обычно искажаются сейсмическими шумами на Земле.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:50