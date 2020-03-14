АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Астрофизики создали цифровую модель для демонстрации появления сильных магнитных полей у магнетаров

Астрофизики из Франции и Германии смогли создать цифровую модель, с помощью которой можно продемонстрировать появление сильных магнитных полей у магнетаров. Однако она требует также дальнейших доработок, в том числе изменения условий для исследования.

Магнетарами являются нейтронные звезды, которым свойственны сильные магнитные поля, наблюдаемые в галактике. Астрофизикам удалось создать новую теорию их возникновения и разработать цифровую модель, демонстрирующую имеющиеся несовместимости. Эксперты считают, нейтронные звезды, которые быстро вращаются, возникают в коллапсирующих массивных звездах, а сильнейшее магнитное поле появляется у них позднее, из-за увеличения ранее существовавших слабых полей.

Картина развития процесса, происходящего при определённых начальных обстоятельствах и обусловленных принятыми моделью допущениями, помогла обнаружить некоторые особенности, ранее не изученные астрофизиками. Полученную модель необходимо доработать и обсчитать. В итоге развития направления человечеству представится возможность расширить представление о процессах формирования и развития звезд.

Недавно появилась информация о том, что Россия и Китай планируют в ближайшем будущем построить лабораторию в космосе. Астрофизики хотят изучить гравитационные волны, которые обычно искажаются сейсмическими шумами на Земле.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Анастасии Заворотнюк решила восстановить общение с поклонниками: «Закрылась в…
Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой…
Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных…
Министр спорта России: Потепление убьет…
Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору…
СМИ: Божена Рынска стала мамой ребенка от покойного Игоря…
Игорь Крутой поделился происходящим после полуночи на дне рождения у его сестры…
Подавший аварийный сигнал самолет «Будапешт-Москва» благополучно приземлился в аэропорту в…
Астрофизики создали цифровую модель для демонстрации появления сильных магнитных полей у…
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала увечья после катания на лыжах в…
Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android…
Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в…
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает…
У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили…
"Я просто в автобусе случайно чихнул": Максим Фадеев рассказал анекдот про…
Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из…
В носу взрослых людей нашли колонии…
Xiaomi хочет снять с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note…
Следующий в Москву самолет подал сигнал тревоги через 30 минут после начала…
Антон Силуанов: Инфляция в России в 2020 году не превысит целевой…
«Ромео и Джульетта»: Сати Казанова не может увидеться с мужем из-за…
Названы черты характера, которые защитят или отсрочат болезнь…
Певица Юлия Самойлова решила не вмешиваться в семейные дела своей двоюродной сестры Оксаны…
Антон Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику…
Новое поколение Renault Logan засветилось во время зимних…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель паникует из-за…
«35 лет в гараже»: Житель Подмосковья выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го…
Просмотреть все новости