Дочь Анастасии Заворотнюк решила восстановить общение с поклонниками: «Закрылась в ракушке»

По словам старшей дочери российской актрисы, борющейся с онкологическим заболеванием, еще несколько дней назад у нее не было ни желания, ни сил выходить «на связь с миром». Но в заметке от 12-го марта 2020 года Анна Заворотнюк заявила, что наступило время избавиться от «ракушки», и теперь она чувствует необходимости делиться своими переживаниями с окружающими, в особенности с поклонниками в Сети. Благодаря теплым словам и молитвам тысяч небезразличных женщин и мужчин начинающая модель чувствует «отдачу и точку опору» в самый тяжелый период своей жизни.В конце записи Анна Заворотнюк предложила пользователям Сети ответить на ряд вопросов: интересно ли им читать ее размышления, и стоит ли блогеру продолжать делится своим внутренним миром в следующих постах. В течение первых суток после публикации поклонники написали более 500 комментариев с благодарностью за открытость и готовность общаться.Примечательно, что дочь российской актрисы постаралась лично ответить каждому, выражая искреннюю признательность.