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Названы черты характера, которые защитят или отсрочат болезнь Альцгеймера

Нейродегенеративные расстройства, вроде болезни Альцгеймера, влияют на многие функции, нарушая речь, дыхание, сердечный ритм, движение, равновесие и прочее. Многие из них имеют генетические корни, другие вызваны внешними факторами. Эксперты назвали несколько важных черт личности, которые позволяют избежать или хотя бы отсрочить развитие таких недугов.
Названы черты характера, которые защитят или отсрочат болезнь Альцгеймера

Как показало исследование, проведенное специалистами Женевского университета в собственных клиниках, отдельные качества личности способны влиять на сроки развития болезни Альцгеймера или даже предотвращать ее появление. Ученые выявили определенные черты характера, которые способны оказать защитное воздействие на мозг и даже предотвратить его старение. Как утверждают исследователи, изучив медицинскую историю и анкеты пациентов в возрасте 65 и более лет, они определили, что меньше всего подвержены болезни Альцгеймера люди с хорошо защищенным мозгом. Как выяснилось, для этого у человека должен быть непредубежденный, конфронтационный, нонконформистский, но при этом приятный характер, пациент должен всегда быть готов проявить естественное любопытство.

Взрослые люди, отмечают швейцарские исследователи, которые обладают такими качествами, реже других сталкиваются со старением мозга и нейродегенеративными заболеваниями, которые могут быть спровоцированы в его результате. «Мы ранее знали, что желание учиться и проявлять интерес к окружающему нас миру защищает от старения мозга», - сказал ведущий исследователь Пантелеймон Джаннакопулос. Однако некоторые из перечисленных черт личности носят отрицательный характер, и это заставило Джаннакопулоса поставить важный вопрос: должны ли люди адаптироваться к другим за счет собственного благополучия.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:44

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