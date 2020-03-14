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СМИ: Божена Рынска стала мамой ребенка от покойного Игоря Малашенко

В СМИ активно обсуждается информация о том, что Божена Рынска стала мамой ребенка, рожденного от ее покойного мужа Игоря Малашенко. По некоторым данным, у вдовы появилась дочь, которую выносила суррогатная мать.
СМИ: Божена Рынска стала мамой ребенка от покойного Игоря Малашенко

Светский обозреватель опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала об интервью Светлане Бондарчук для глянцевого издания. Божена Рынска пригласила журналистов в дом, но тему беседы она пока не раскрывает. Многие фолловеры убеждены, что встреча как раз была приурочена прибавлению в семействе. Тем более, ранее светский обозреватель уже обмолвилась, что у нее появилась няня. Поэтому подписчики думают, что информация о рождении дочери достоверная.

С момента смерти Игоря Малашенко, который основал канал НТВ, прошел год. По словам его вдовы, она только сейчас смогла искренне улыбнуться, а не изображать радость на лице в кадре. При жизни супруга Божена Рынска говорила о том, что у них были попытки забеременеть с помощью процедуры ЭКО, не они не увенчались успехом. Видимо, остался биоматериал покойного магната, поэтому светский обозреватель обратилась к суррогатной матери, чтобы она выносила ребенка. Журналисты сопоставили даты интервью Божены Рынской и практически уверены, что у нее действительно появилась дочь.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:11

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