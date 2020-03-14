Игорь Крутой поделился происходящим после полуночи на дне рождения у его сестры Аллы

На опубликованных Игорем Крутым кадрах запечатлены многие звезды шоу-бизнеса. На первых секундах ролика Николай Басков поздравляет именинницу со сцены. Потом камера показывает, как Димаш Кудайберген обнимает одну из гостей, в следующее мгновение в кадре появляется танцующая Лера Кудрявцева. Также показано, как Игорь Крутой исполняет песню своего коллеги Игоря Николаева под названием "Как ты прекрасна". В конце ролика Алле Крутой подарили необычный торт в виде огромной корзины ландышей.В комментарии к публикации Игорь Крутой написал:. Подписчики еще раз поздравили сестру знаменитого композитора с праздником. Многие поблагодарили певца за предоставленную возможность увидеть кадры с мероприятия. За час ролик просмотрели почти 60 000 раз.