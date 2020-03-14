Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android 11
Осенью должен состояться дебют новой фирменной оболочки и обновленной операционной системы. Ряд смартфонов производителей Redmi и Xiaomi получат Android 11 и MIUI 12.
На данный момент все гаджеты компаний получили обновление до ОС Android 10 с прилагаемой оболочкой MIUI 11. Разработчики пока тестируют Android 11 на устройствах, поэтому для выпуска стабильной версии потребуется еще несколько месяцев. У многих пользователей возникли вопросы по поводу того, какие смартфон получат обновление, а каким моделям достанется новая оболочка и Android 11.
В Сети появилась информация по этому поводу, но официально производители ее не подтвердили. Поэтому не исключено, что список гаджетов Redmi и Xiaomi еще будет корректироваться. В перечень попали многие разработки производителей. Не исключено, что они смогут похвастаться MIUI 12, но, при этом, будут продолжать работу на старых версиях ОС Android. В одиннадцатой версии разработчики усовершенствовали режим полета, функцию управление разрешением, а уведомления появляются в плавающих пузырьках.
На данный момент все гаджеты компаний получили обновление до ОС Android 10 с прилагаемой оболочкой MIUI 11. Разработчики пока тестируют Android 11 на устройствах, поэтому для выпуска стабильной версии потребуется еще несколько месяцев. У многих пользователей возникли вопросы по поводу того, какие смартфон получат обновление, а каким моделям достанется новая оболочка и Android 11.
В Сети появилась информация по этому поводу, но официально производители ее не подтвердили. Поэтому не исключено, что список гаджетов Redmi и Xiaomi еще будет корректироваться. В перечень попали многие разработки производителей. Не исключено, что они смогут похвастаться MIUI 12, но, при этом, будут продолжать работу на старых версиях ОС Android. В одиннадцатой версии разработчики усовершенствовали режим полета, функцию управление разрешением, а уведомления появляются в плавающих пузырьках.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:42