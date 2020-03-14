АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает тебя»

Артистка Ирина Безрукова опубликовала трогательный пост в соцсети Instagram, посвященный сыну Андрею Ливанову, умершему почти 5 лет назад. Знаменитость призналась, что по-прежнему не хочет верить в столь ранний уход своего единственного ребенка, а также поблагодарила его за то, что он выбрал своей мамой именно ее.
Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает тебя»

Напомним, что Ливанов умер весной 2015 года из-за острой сердечной недостаточности на 26-м году жизни. Молодого человека называли образованным и интеллигентным, он подавал большие надежды. Его смерть стала настоящим шоком для матери – она все еще не может пережить его потерю.

Для Безруковой сын является самым близким человеком: он всегда подавал пример другим своим терпением и благородством. Кроме того, он являлся хорошим другом и учителем. «Мне очень не хватает тебя», - подытожила актриса. За считанные часы публикация набрала почти 20 000 отметок «Мне нравится».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Анастасии Заворотнюк решила восстановить общение с поклонниками: «Закрылась в…
Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой…
Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных…
Министр спорта России: Потепление убьет…
Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору…
СМИ: Божена Рынска стала мамой ребенка от покойного Игоря…
Игорь Крутой поделился происходящим после полуночи на дне рождения у его сестры…
Подавший аварийный сигнал самолет «Будапешт-Москва» благополучно приземлился в аэропорту в…
Астрофизики создали цифровую модель для демонстрации появления сильных магнитных полей у…
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала увечья после катания на лыжах в…
Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android…
Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в…
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает…
У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили…
"Я просто в автобусе случайно чихнул": Максим Фадеев рассказал анекдот про…
Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из…
В носу взрослых людей нашли колонии…
Xiaomi хочет снять с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note…
Следующий в Москву самолет подал сигнал тревоги через 30 минут после начала…
Антон Силуанов: Инфляция в России в 2020 году не превысит целевой…
«Ромео и Джульетта»: Сати Казанова не может увидеться с мужем из-за…
Названы черты характера, которые защитят или отсрочат болезнь…
Певица Юлия Самойлова решила не вмешиваться в семейные дела своей двоюродной сестры Оксаны…
Антон Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику…
Новое поколение Renault Logan засветилось во время зимних…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель паникует из-за…
«35 лет в гараже»: Житель Подмосковья выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го…
Просмотреть все новости