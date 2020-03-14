Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает тебя»
Артистка Ирина Безрукова опубликовала трогательный пост в соцсети Instagram, посвященный сыну Андрею Ливанову, умершему почти 5 лет назад. Знаменитость призналась, что по-прежнему не хочет верить в столь ранний уход своего единственного ребенка, а также поблагодарила его за то, что он выбрал своей мамой именно ее.
Напомним, что Ливанов умер весной 2015 года из-за острой сердечной недостаточности на 26-м году жизни. Молодого человека называли образованным и интеллигентным, он подавал большие надежды. Его смерть стала настоящим шоком для матери – она все еще не может пережить его потерю.
Для Безруковой сын является самым близким человеком: он всегда подавал пример другим своим терпением и благородством. Кроме того, он являлся хорошим другом и учителем. «Мне очень не хватает тебя», - подытожила актриса. За считанные часы публикация набрала почти 20 000 отметок «Мне нравится».
Напомним, что Ливанов умер весной 2015 года из-за острой сердечной недостаточности на 26-м году жизни. Молодого человека называли образованным и интеллигентным, он подавал большие надежды. Его смерть стала настоящим шоком для матери – она все еще не может пережить его потерю.
Для Безруковой сын является самым близким человеком: он всегда подавал пример другим своим терпением и благородством. Кроме того, он являлся хорошим другом и учителем. «Мне очень не хватает тебя», - подытожила актриса. За считанные часы публикация набрала почти 20 000 отметок «Мне нравится».