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Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в США

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в США. Заболевшая звезда записала видео-трансляцию в stories личного блога Instagram, в котором пожаловалась на плохое самочувствие и бездеятельность докторов.
Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в США

46-летняя телеведущая прилетела в США из Германии для участия в теле-шоу «Америка ищет таланты», однако по прибытию в страну Хайди Клум неожиданно заболела, и работу пришлось отложить. 13-го марта 2020 года супермодель решилась обратиться к своей 7-миллионной аудитории в Instagram с призывом быть бдительными и осторожными, чтобы не заразиться COVID-2019. В то же время она сообщила, что страдает от кашля и лихорадки, из-за чего подозревает инфицирование коронавирусом.

По словам Хайди Клум, она обратилась к двум врачам с просьбой о помощи для проведения теста на COVID-2019, но они ничем не смогли ей помочь. Бездеятельность врачей в данной ситуации телеведущая объяснила отсутствием подходящих анализов. Однако некоторые поклонники с недоверием отнеслись к такому утверждению, поскольку в США зачастую все необходимые обследования можно пройти быстрее, чем в других странах мира.

Телеведущая надеется, что у нее обычная простуда, и ей удастся поскорее вылечиться в домашних условиях. Как известно, днем ранее, 12-го марта, актер Том Хэнкс сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом и проходит лечение в Австралии.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:33

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