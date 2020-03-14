Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из ФНБ





«Мы полагаем, что в нынешнем году из ФНБ придется забрать около шестисот миллиардов и профинансировать за эти средства в полном объеме абсолютно все текущие расходные обязательства. Эти средства также будут потрачены на финансирование той сделки, которая предусмотрена у нас по выкупу у ЦБ РФ акций Сбербанка России», - заявил министр в своем докладе перед сенаторами. При этом Силуанов подчеркнул, что ресурсов для реализации планов ведомства по выкупу столь важного для государства актива, как акций одного из крупнейших банков, в Фонде достаточно.