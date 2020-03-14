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Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из ФНБ

Минфин РФ до конца 2020 года собирается извлечь и потратить примерно 600 млрд. рублей из ФНБ, который создавался как своего рода «подушка» безопасности для экономики страны и формировался за счет дополнительных доходов от продажи углеводородов. Об этом в рамках своего выступления на недавнем пленарном заседании Совфеда рассказал глава финансового ведомства Антон Силуанов.
Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из ФНБ

«Мы полагаем, что в нынешнем году из ФНБ придется забрать около шестисот миллиардов и профинансировать за эти средства в полном объеме абсолютно все текущие расходные обязательства. Эти средства также будут потрачены на финансирование той сделки, которая предусмотрена у нас по выкупу у ЦБ РФ акций Сбербанка России», - заявил министр в своем докладе перед сенаторами. При этом Силуанов подчеркнул, что ресурсов для реализации планов ведомства по выкупу столь важного для государства актива, как акций одного из крупнейших банков, в Фонде достаточно.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:09

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