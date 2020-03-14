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Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель паникует из-за коронавируса

Участница скандального проекта «Дом-2» Алена Рапунцель переживает за здоровье своего маленького сына Богдана. Девушка сильно переживает, что коронавирус распространяется с бешеной силой. Более того, красотка рассказала, что рекомендуют сейчас делать детские врачи.
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель паникует из-за коронавируса

Участница «Дом-2» Алена Рапунцель сказала, что информация о вирусе очень сильно действует на нее в моральном плане. В личном блоге девушка сообщила, что естественно, сильно волнуется. Тем не менее, по ее словам, она старается не поддаваться панике и придерживаться мер банальной предосторожности. Своим позитивным настроем Алена попыталась поделиться и со своими подписчиками.

Также длинноволосая красотка добавила, что постоянно поддерживает связь с медиками и по-любому вопросу спрашивает их мнение. Кроме того, Алена рассказала и о мерах профилактики, которые она использует. Так, девушка моет сыну чаще руки, промывает нос солевым раствором, а также дает ему почаще пить теплые напитки.

Стоит отметить, что по информации, которую говорят медики, маленькие дети не подвержены тому, чтобы заболеть коронавирусом, но они могут быть переносчиками инфекции, так что советы звезды «Дом-2» Алены Рапунцель могут подойти и мамам детей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:10

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