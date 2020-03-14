"Я просто в автобусе случайно чихнул": Максим Фадеев рассказал анекдот про коронавирус

Максим Фадеев часто делится со своими преданными поклонниками мыслями и рассказывает им смешные истории. Сегодня знаменитый музыкальный продюсер решил поделиться с фанатами анекдотом про коронавирус. Исполнитель опубликовал видео, на котором он рассказывает про мужчину, обратившегося к медикам за помощью, поскольку его покусали, поцарапали и избили. Когда врачи спрашивают пострадавшего, что с ним произошло, тот отвечает "коронавирус". Медицинские работники удивляются и говорят о том, что у данного заболевания другие симптомы. Мужчина рассказывает, что просто в автобусе случайно чихнул и его избили пассажиры с криками: "Коронавирус".Поклонники высоко оценили юмор Максима Фадеева. Некоторые отметили, что смех - лучшее лекарство от всех болезней, включая коронавирус. За час ролик продюсера просмотрели почти 40 000 пользователей Сети.