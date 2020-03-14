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Xiaomi хочет снять с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note 10

Представители компании Xiaomi сообщили о том, что они намерены снять с продажи смартфоны без поддержки 5G, стоимость которых более 285 долларов. Нововведение производителя коснется и первого 108-мегапиксельного смартфона Mi CC9 Pro, который на международном рынке предлагали под названием Mi Note 10.

Эта информация была обнародована Лу Вейбингом, который является вице--президентом Xiaomi Group China. По словам гендиректора компании, эту модель уберут с каталогов магазинов «незамедлительно». По словам Лу Вейбинга, в современном мире все настолько быстро, что развитие 5G остановить никому не под силу.

Презентацию модели Mi CC9 Pro компания Xiaomi провела прошлой осенью. На международной арене гаджет с камерой на 108 мегапикселей пользователи знают как Mi Note 10. Поклонники бренда надеются, что нововведение пока коснется только рынка Китая. В РФ версия Mi Note 10 Pro доступна по стоимости от 39 990 рублей.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:00

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