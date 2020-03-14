Антон Силуанов: Инфляция в России в 2020 году не превысит целевой уровень





«Хочу отметить, что уровень инфляции в 2020 году будет варьироваться в пределах целевых параметров – это порядка 4%, которые были запланированы на предстоящие годы», - подчеркнул министр. Примечательно, что по расчетам МЭР, в марте 2020 года инфляция в России должна составить примерно 2,3-2,4% в общегодовом выражении. При этом в ведомстве отмечают, что ускорение темпов годовой инфляции в России может начаться намного раньше, чем предполагало правительство, из-за волатильности валютного рынка. Обновленный прогноз Минэкономразвития ставит инфляцию ближе к отметке в 3%.В то же самое время, как отмечает Антон Силуанов, за первые два месяца текущего года в ряде Субъектов федерации наблюдается снижение поступлении от налога на прибыль, в то же время зафиксировано увеличение поступления от НДФЛ примерно на 6%. Еще на 20% выросли поступления от налога на имущество.