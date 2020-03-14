«Ромео и Джульетта»: Сати Казанова не может увидится с мужем из-за коронавируса
Российская певица и модель Сати Казанова не может увидится с мужем – Стефано Тиоццо из-за эпидемии коронавируса. Она опубликовала трогательный пост в личном блоге Instagram, в котором сравнила себя и супруга с Ромео и Джульеттой.
По словам 37-летней модели, несколько недель назад, в конце февраля, супруги строили грандиозные планы на 8 марта. Сати Казанова намеревалась прилететь в Милан и остаться с мужем еще на 5 дней после Международного женского праздника. Популярная телеведущая мечтала поддержать возлюбленного Стефано Тиоццо на одном из самых важных для него событий – презентации авторской книги.
Однако все планы были разрушены, ввиду объявленной эпидемии и принятых мер властями стран Европы в марте 2020 года. Сати Казанова сообщила, что ее муж - гражданин Италии, и для него въезд на территорию Российской Федерации запрещен как минимум до 3-го апреля. По аналогичной причине, но в обратном направлении, певица также не имеет возможности полететь в Милан. «Мы чувствует себя, как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами», - откровенно призналась артистка.
Кроме того, сложившаяся ситуация напомнила певице «некое кино, военное время, когда люди не могут встретиться». Она сравнила эпидемию с негласными боевыми действиями, в которых даже без стрельбы и взрывов сердца мужчин и женщин переполняются страхом и паникой. Сати Казанова призвала всех читателей верить в лучшее и трезво смотреть на окружающий мир, а напоследок сказала: «Молюсь, чтобы скорее всего закончилось».
По словам 37-летней модели, несколько недель назад, в конце февраля, супруги строили грандиозные планы на 8 марта. Сати Казанова намеревалась прилететь в Милан и остаться с мужем еще на 5 дней после Международного женского праздника. Популярная телеведущая мечтала поддержать возлюбленного Стефано Тиоццо на одном из самых важных для него событий – презентации авторской книги.
Однако все планы были разрушены, ввиду объявленной эпидемии и принятых мер властями стран Европы в марте 2020 года. Сати Казанова сообщила, что ее муж - гражданин Италии, и для него въезд на территорию Российской Федерации запрещен как минимум до 3-го апреля. По аналогичной причине, но в обратном направлении, певица также не имеет возможности полететь в Милан. «Мы чувствует себя, как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами», - откровенно призналась артистка.
Кроме того, сложившаяся ситуация напомнила певице «некое кино, военное время, когда люди не могут встретиться». Она сравнила эпидемию с негласными боевыми действиями, в которых даже без стрельбы и взрывов сердца мужчин и женщин переполняются страхом и паникой. Сати Казанова призвала всех читателей верить в лучшее и трезво смотреть на окружающий мир, а напоследок сказала: «Молюсь, чтобы скорее всего закончилось».