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Певица Юлия Самойлова решила не вмешиваться в семейные дела своей двоюродной сестры Оксаны Самойловой

Певица Юлия Самойлова предпочла не вмешиваться в семейные отношения своей двоюродной сестры Оксаны Самойловой. По словам пиар-директора исполнительницы Василия Кучумова, она не намерена комментировать произошедший скандал.

Пиар-директор Юлии Самойловой Василий Кучумов сообщил, что певица не станет публично поддерживать свою двоюродную сестру Оксану Самойлову, поскольку это их семейные дела. Стоит отметить, что модель и певица являются сёстрами по отцу. В детстве они жили в одном доме и даже продолжали общаться после того, как переехали в Москву. Так, к примеру, Оксана Самойлова и её супруг Джиган были на выступлении певицы на проекте «Фактор А». Также модель поддержала её перед поездкой на «Евровидение», записав видеообращение. Однако несмотря на это, сёстры не подписаны друг на друга ни в одной из социальных сетей.

Недавно появилась информация, что Оксана Самойлова решила прервать длительное молчание и высказалась по поводу ситуации, которая сложилась в её семье. Она отметила, что её муж Джиган нуждается в помощи, и она согласна его поддержать. Модель также призналась, он не совершал над ней и их общими детьми физического насилия, а также добавила, что не планирует подавать на развод и лишать его родительских прав. Исполнитель, в свою очередь, продолжает эпатировать публику и делиться в своём микроблоге неоднозначными фото и видео.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:36

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