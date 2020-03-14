"Чтобы добиться желаемого, они готовы на все": Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о женской красоте
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась в социальной сети Instagram о женской красоте. Наследница артистки отметила, что многие девушки, чтобы добиться желаемого, готовы на все.
Анна Заворотнюк разместила фотографии и картины нескольких поклонений женщин. В комментарии дочь Анастасии Заворотнюк решила порассуждать, что такое женская красота. Она отметила, что в разные времена понятия о ней менялись. В древнем Египте эталоном красоты считалось худое тело с удлиненной талией и узкими плечами, черные волосы, острые черты лица и темные глаза. В древней Греции лицо красавицы должно было быть симметричным, с прямым носом и большими глазами. Идеал средневековья - девушка с белоснежной кожей, изможденная и очень худая. В эпоху Тициана и Рубенса красота заключалась в пышном теле. В 50-е года прошлого столетия воплощениями красоты стали голливудские дивы, такие, как Мерлин Монро. Спустя 40 лет в моду вошла болезненная худоба.
Анна Заворотнюк отметила, что в наше время - это пухлые губы, высокие скулы и пушистые ресницы. Чтобы добиться желаемого, девушки готовы на все. Также дочь актрисы написала, что для нее истинная красота находится в душе человека.
Анна Заворотнюк разместила фотографии и картины нескольких поклонений женщин. В комментарии дочь Анастасии Заворотнюк решила порассуждать, что такое женская красота. Она отметила, что в разные времена понятия о ней менялись. В древнем Египте эталоном красоты считалось худое тело с удлиненной талией и узкими плечами, черные волосы, острые черты лица и темные глаза. В древней Греции лицо красавицы должно было быть симметричным, с прямым носом и большими глазами. Идеал средневековья - девушка с белоснежной кожей, изможденная и очень худая. В эпоху Тициана и Рубенса красота заключалась в пышном теле. В 50-е года прошлого столетия воплощениями красоты стали голливудские дивы, такие, как Мерлин Монро. Спустя 40 лет в моду вошла болезненная худоба.
Анна Заворотнюк отметила, что в наше время - это пухлые губы, высокие скулы и пушистые ресницы. Чтобы добиться желаемого, девушки готовы на все. Также дочь актрисы написала, что для нее истинная красота находится в душе человека.