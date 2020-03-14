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Эксперты составили ТОП-9 брендов, обновивших ОС смартфонов до Android 10 наиболее оперативно

Зарубежные эксперты составили ТОП-9 брендов, обновивших ОС смартфонов до Android 10 наиболее оперативно. Примечательно, что в актуальный рейтинг обозревателей ComputerWorld не попали всемирно популярные устройства от Xiaomi и Huawei.
Эксперты составили ТОП-9 брендов, обновивших ОС смартфонов до Android 10 наиболее оперативно

Лидером ТОП-9 оказались смартфоны Pixel от Google. Согласно официальным данным, поисковый концерн всегда первым выпускает обновленные устройства. Следующую строчку занял бренд OnePlus. Учитывая, что Android 10 стал доступен для установки 3-го сентября 2019 года, китайская компания уступила оперативностью конкуренту всего на несколько суток. Третье и четвертое место по праву принадлежит Samsung и LG, так как их разработчики немного ускорились по сравнению с предыдущими 2017 и 2018 годами.

В то же время, по словам экспертов, концерну флагманов Galaxy есть к чему стремится, так как несмотря на свою популярность среди пользователей США, обновленные модели с Android 10 поступили в продажу только в январе 2020. Однако результат Samsung все же лучше, чем у шестерых аутсайдеров ТОП-9: HTC, Lenovo, Motorola, Sony, Essential и Nokia.

По словам экспертов, последние строчки рейтинга абсолютно разочаровывают пользователей, поскольку спустя 6 месяцев после выпуска 10-поколения ОС они обновили всего несколько устройств для реализации в США.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:00

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