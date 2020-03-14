Экономисты выяснили, кому выгодно падение рубля





Тем не менее, специалисты все еще не уверены, что выгода будет ощутимой, так как глобальный рост экономики замедлится в связи с коронавирусом. Не так давно стало известно о 15%-ном обвале индекса Мосбиржи по итогам прошлой недели. В целом, текущая укороченная 7-дневка является худшей для российского рынка акций за последние 10 лет. Причин для этого две: первая заключается в провальных переговорах стран ОПЕК+ по поводу изменений параметров сделки о сокращении добычи нефти. Кроме того, в мире продолжает распространяться коронавирус.Ослабленный рубль на данный момент выгоден для отечественных производителей, обладающих рублевой себестоимостью, низким валютным долгом или невысокой потребностью в капитальных затратах. В данную категорию попадают производители лекарств и минеральных удобрений, определенную выгоду получат и IT-бренды. Наибольший убыток же понесут нефтепроизводители, подытожили специалисты. Не исключено, что мировая экономика небольшой отрезок времени будет подвержена временному сокращению спроса, как в 2008 году во время финансового кризиса.