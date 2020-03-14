Маша Малиновская: "Большинство россиянок отказываются от мероприятий, если их не устраивает собственная внешность"

Маша Малиновская разместила видео, на котором она запечатлена в полупрозрачном боди и ботфортах. В комментарии знаменитость рассказала, что недавно она наткнулась на исследование, посвящённое влиянию навязываемых обществом стандартов красоты на самооценку женщин. Как оказалось, почти все женщины и девушки до 17 лет в России отказываются от важных мероприятий, встреч с друзьями и близкими, если их не устраивает собственная внешность. Кроме того, большинство россиянок стесняются отстаивать свою точку зрения или решение, а также отказываются от собеседования, работы или посторонней помощи. Также некоторые девушки ограничивают себя в еде или иным образом подвергают опасности свое здоровье из-за неудовлетворённости своей внешностью.Именно по этой причине Маша Малиновская недавно решила показать свое фото без обработок. Знаменитость считает, что ее поступок поможет понять россиянкам, что в мире нет идеальных людей.