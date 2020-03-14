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«Гнилые твари»: звезда «Дом-2» Алина Галимова ответила на травлю после увечий Жени Ромашова

Звезде скандального реалити-проекта «Дом-2» Алине Галимовой пишут в социальных сетях различного рода гадости. Это началось после того, как девушку избил Женя Ромашов. Алина устала от нападков хейтеров и ответила им.
«Гнилые твари»: звезда «Дом-2» Алина Галимова ответила на травлю после увечий Жени Ромашова

Сейчас на лице Алины Галимовой красуется большая гематома. Девушка пострадала от рук Жени Ромашова в тот момент, когда он разбирался с Юлией Белой, а Алина находилась неподалеку. После этого случая вместо слов сочувствия Алина Галимова услышала в свой адрес многочисленную критику. Большинство пользователей Сети отметили, что не стоит лезть в чужие дела, чтобы потом не ходить с синяками.

Алина Галимова отметила, что постепенно отношения между Юлей Белой и Женей Ромашовым начинают касаться и окружающих. В тот момент, когда они ругались, Алина проходила мимо, а вступившись за Юлю пострадала. По словам Алины, так быть не должно, а никакая денежная компенсация не вернет ей привлекательную внешность.

Не остались в стороне и хейтеры, которые начали оскорблять Алину и говорили, что она полезла в драку ради рейтинга. Галимова написала им в ответ: «Сколько гнилья в вас, твари. Даже в данной ситуации пишите гадости, дабы вставить свои пять копеек».

Напомним, что ранее между Юлией Белой и Женей Ромашовым начался скандал, во время которого молодой человек пнул датчик, который улетел в лицо Алине Галимовой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:21

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