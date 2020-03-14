«Гнилые твари»: звезда «Дом-2» Алина Галимова ответила на травлю после увечий Жени Ромашова





Сейчас на лице Алины Галимовой красуется большая гематома. Девушка пострадала от рук Жени Ромашова в тот момент, когда он разбирался с Юлией Белой, а Алина находилась неподалеку. После этого случая вместо слов сочувствия Алина Галимова услышала в свой адрес многочисленную критику. Большинство пользователей Сети отметили, что не стоит лезть в чужие дела, чтобы потом не ходить с синяками.Алина Галимова отметила, что постепенно отношения между Юлей Белой и Женей Ромашовым начинают касаться и окружающих. В тот момент, когда они ругались, Алина проходила мимо, а вступившись за Юлю пострадала. По словам Алины, так быть не должно, а никакая денежная компенсация не вернет ей привлекательную внешность.Не остались в стороне и хейтеры, которые начали оскорблять Алину и говорили, что она полезла в драку ради рейтинга. Галимова написала им в ответ:Напомним, что ранее между Юлией Белой и Женей Ромашовым начался скандал, во время которого молодой человек пнул датчик, который улетел в лицо Алине Галимовой.