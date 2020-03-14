"Пусть юмор никогда не опускает флаг в твоём сердце": Гарик Харламов поздравил Павла Волю с 41-летием

Гарик Харламов опубликовал шуточную фотографию, на которой он изображен с Павлом Волей в постели. В комментарии знаменитый юморист поздравил своего друга и коллегу с днем рождения, назвав именинника "гигантом мысли" и "волшебником мыльных пузырей". Резидент телепроекта "Comedy Club" пожелал Павлу Воли быть счастливым и никогда не болеть, а также здоровья всем его близким. Также телеведущий написал, чтобы юмор никогда не опускает флаг в сердце именинника.Знаменитость попросил своих подписчиков поздравить его коллегу с 41-летием. В конце публикации Гарик Харламов пошутил: "Купи себе все. Ура. Это пишу тебе я, человек справа. На фото сзади. Виват". Пользователи Сети написали свои пожелания имениннику, особо отметив, чтобы он оставался таким же позитивным и смешным. За несколько минут пост набрал почти 70 000 лайков.