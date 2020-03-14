Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными» автомобилями
Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными» автомобилями. В ходе детального анализа ДТП за 2019 годспециалисты выяснили, что данные марки чаще всего становятся виновниками столкновений на дорогах.
Согласно проведенному мониторингу зафиксированных данных за предыдущий год, автомобили от немецкого бренда Audi, в составе концерна Volkswagen Group, были причастны к 12,9% ДТП, а модели баварской компании BMW - к 11,7%. Более того, эксперты отметили, что водители Bayerisch Motoren Werke более агрессивно настроены, чем владельцы второго лидера «аварийных» машин, в особенности после получения штрафа от сотрудников ГИБДД.
Также эксперты назвали самые «законопослушные марки», которые реже всего становятся участниками аварий. Среди них оказались модели Mercedes-Benz S-Class и Maybach. По словам специалистов, такой статистический показатель можно объяснить тем, что чаще всего автомобили премиум-сегмента используют для перевозки чиновников, звезд шоу-бизнеса и других важных персон, потому водители стараются максимально безопасно управлять машиной, не нарушая ПДД.
Согласно известным данным, единственное распространенное нарушение среди люксовых моделей – превышение скоростного режима.
Согласно проведенному мониторингу зафиксированных данных за предыдущий год, автомобили от немецкого бренда Audi, в составе концерна Volkswagen Group, были причастны к 12,9% ДТП, а модели баварской компании BMW - к 11,7%. Более того, эксперты отметили, что водители Bayerisch Motoren Werke более агрессивно настроены, чем владельцы второго лидера «аварийных» машин, в особенности после получения штрафа от сотрудников ГИБДД.
Также эксперты назвали самые «законопослушные марки», которые реже всего становятся участниками аварий. Среди них оказались модели Mercedes-Benz S-Class и Maybach. По словам специалистов, такой статистический показатель можно объяснить тем, что чаще всего автомобили премиум-сегмента используют для перевозки чиновников, звезд шоу-бизнеса и других важных персон, потому водители стараются максимально безопасно управлять машиной, не нарушая ПДД.
Согласно известным данным, единственное распространенное нарушение среди люксовых моделей – превышение скоростного режима.
Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:50