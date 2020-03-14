Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными» автомобилями





Согласно проведенному мониторингу зафиксированных данных за предыдущий год, автомобили от немецкого бренда Audi, в составе концерна Volkswagen Group, были причастны к 12,9% ДТП, а модели баварской компании BMW - к 11,7%. Более того, эксперты отметили, что водители Bayerisch Motoren Werke более агрессивно настроены, чем владельцы второго лидера «аварийных» машин, в особенности после получения штрафа от сотрудников ГИБДД.Также эксперты назвали самые «законопослушные марки», которые реже всего становятся участниками аварий. Среди них оказались модели Mercedes-Benz S-Class и Maybach. По словам специалистов, такой статистический показатель можно объяснить тем, что чаще всего автомобили премиум-сегмента используют для перевозки чиновников, звезд шоу-бизнеса и других важных персон, потому водители стараются максимально безопасно управлять машиной, не нарушая ПДД.Согласно известным данным, единственное распространенное нарушение среди люксовых моделей – превышение скоростного режима.