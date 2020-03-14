АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными» автомобилями

Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными» автомобилями. В ходе детального анализа ДТП за 2019 годспециалисты выяснили, что данные марки чаще всего становятся виновниками столкновений на дорогах.
Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными» автомобилями

Согласно проведенному мониторингу зафиксированных данных за предыдущий год, автомобили от немецкого бренда Audi, в составе концерна Volkswagen Group, были причастны к 12,9% ДТП, а модели баварской компании BMW - к 11,7%. Более того, эксперты отметили, что водители Bayerisch Motoren Werke более агрессивно настроены, чем владельцы второго лидера «аварийных» машин, в особенности после получения штрафа от сотрудников ГИБДД.

Также эксперты назвали самые «законопослушные марки», которые реже всего становятся участниками аварий. Среди них оказались модели Mercedes-Benz S-Class и Maybach. По словам специалистов, такой статистический показатель можно объяснить тем, что чаще всего автомобили премиум-сегмента используют для перевозки чиновников, звезд шоу-бизнеса и других важных персон, потому водители стараются максимально безопасно управлять машиной, не нарушая ПДД.

Согласно известным данным, единственное распространенное нарушение среди люксовых моделей – превышение скоростного режима.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экономисты выяснили, кому выгодно падение…
"Чтобы добиться желаемого, они готовы на все": Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о женской…
В Хакасии маньяк убил многодетную мать на глазах у…
Эксперты рассказали, насколько безопасно использовать скребок для очистки автомобиля от…
Маша Малиновская: "Большинство россиянок отказываются от мероприятий, если их не устраивает собственная…
«Гнилые твари»: звезда «Дом-2» Алина Галимова ответила на травлю после увечий Жени…
"Пусть юмор никогда не опускает флаг в твоём сердце": Гарик Харламов поздравил Павла Волю с…
Компания Geely продемонстрировала новый кроссовер Hao Yue с 7-местным…
Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными»…
Любовь Толкалина заявила, что из-за коронавируса ее "главными героями" стали…
Обвал нефтяных котировок может убить сланцевую индустрию в…
Китайский J-20 превзошел российский Су-57 и американский F-35 по важному…
Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель потребовала увеличить зарплату, узнав какая у Андрея…
Родительская поминальная суббота Великого поста: Чем можно и нельзя заниматься людям в этот…
Высокие температуры Меркурия помогают ему создавать свой собственный…
"Мы останемся дома": Эвелина Бледанс высказалась о дополнительных мерах против распространения…
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy…
Анастасия Волочкова в Подмосковье дала мастер-класс местным…
Евгений Папунаишвили: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру скорее справиться с…
«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям…
Компания Samsung запатентовала продвинутый геймпад для…
Chevrolet представила обновленный кроссовер…
Совет Федерации утвердил решение регионов о поправках в Конституции…
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной…
Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за…
"С праздником тебя, Крутая Алла": Филипп Киркоров поздравил сестру Игоря Крутого с днем…
Назван ТОП-10 самых доступных седанов на рынке…
Просмотреть все новости