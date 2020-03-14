Любовь Толкалина заявила, что из-за коронавируса ее "главными героями" стали лимоны

На данный момент многие знаменитости по всему миру высказываются о коронавирусе. Публичные личности дают советы, как избежать заражения опасным заболеванием и рассказывают о продуктах питания, которые поддерживают иммунитет у людей всех возрастных категорий. Любовь Толкалина уже не однократно высказывалась о данном заболевании. Но сегодня знаменитость разместила фотографию, на которой запечатлена тарелка с лимонами. В комментарии известная артистка написала: "Мои главные герои".Подписчики отреагировали моментально. Одни посоветовали Любови Толкалиной ввести в свой рацион чеснок, который, по их мнению, также является прекрасной защитой от коронавируса. Некоторые отметили, что лимоны также являются их "лучшими друзьями" и пожелали актрисе всегда оставаться здоровой.