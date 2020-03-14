Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель потребовала увеличить зарплату, узнав какая у Андрея Черкасова





Хорошо известно, что продюсеры телестройки не обделяют семью Алены Рапунцель практически ни в чем. На сегодняшний день у нее, а также ее родственников самые высокие гонорары на проекте. Так, Алена и ее сестра Ольга Рапунцель, а также Дмитрий Дмитренко получают приблизительно 150 тысяч рублей на человека. Саму Алену, как выяснилось, эта сумма не устраивает, так как она хочет модно одеваться и ни в чем себе не отказывать.Более того, Алена Рапунцель уверена, что именно она на данный момент обеспечивает неплохой рейтинг шоу, а значит может рассчитывать на большее вознаграждение. Тем более выяснилось, что Андрей Черкасов получает 800 тысяч рублей в месяц, и теперь столько же требует и звезда «Дом-2» Алена Рапунцель.