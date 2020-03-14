Обвал нефтяных котировок может убить сланцевую индустрию в США
Рекордный обвал цен на мировом рынке нефти может стать сокрушительным ударом для американских сланцевиков. О том, что индустрия добычи сланцевой нефти в США находится на грани смерти, сообщает издание Spectator.
Как пишет издание, устроенная Россией и Саудовской Аравией нефтяная война может крайне негативно отразиться на статусе Соединенных Штатов, как одного из экспортеров сырья. И если прежде для американских нефтедобытчиков низкие цены на нефть были выгодными, поскольку страна нередко закупала «черное золото», то сейчас, когда она превратилась в чистого экспортера, падение мировых цен может сыграть с ней злую шутку, вскрыв целый ряд слабых мест, которым теперь предстоит проверка на прочностью
Кроме того, авторы публикации отмечают, что выход России из сделки ОПЕК+, может также иметь негативные последствия для иранской экономики.
Как пишет издание, устроенная Россией и Саудовской Аравией нефтяная война может крайне негативно отразиться на статусе Соединенных Штатов, как одного из экспортеров сырья. И если прежде для американских нефтедобытчиков низкие цены на нефть были выгодными, поскольку страна нередко закупала «черное золото», то сейчас, когда она превратилась в чистого экспортера, падение мировых цен может сыграть с ней злую шутку, вскрыв целый ряд слабых мест, которым теперь предстоит проверка на прочностью
Кроме того, авторы публикации отмечают, что выход России из сделки ОПЕК+, может также иметь негативные последствия для иранской экономики.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:33