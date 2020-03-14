Обвал нефтяных котировок может убить сланцевую индустрию в США





Как пишет издание, устроенная Россией и Саудовской Аравией нефтяная война может крайне негативно отразиться на статусе Соединенных Штатов, как одного из экспортеров сырья. И если прежде для американских нефтедобытчиков низкие цены на нефть были выгодными, поскольку страна нередко закупала «черное золото», то сейчас, когда она превратилась в чистого экспортера, падение мировых цен может сыграть с ней злую шутку, вскрыв целый ряд слабых мест, которым теперь предстоит проверка на прочностьюКроме того, авторы публикации отмечают, что выход России из сделки ОПЕК+, может также иметь негативные последствия для иранской экономики.