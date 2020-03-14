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Китайский J-20 превзошел российский Су-57 и американский F-35 по важному показателю

Китайский истребитель J-20 на западе нередко называют «подделкой под F-35», которая создана на базе прототипа российского истребителя 5-го поколения МиГ-1.44. Однако эксперты все же нашли один показатель, в котором китайская техника опережает своих российских и американских конкурентов.
Китайский J-20 превзошел российский Су-57 и американский F-35 по важному показателю

Как оказалось, самой сильной стороной J-20 является его вооружение. Самолет способен взять на борт дальнобойные ракеты серии PL-15, максимальная дальность действия которых составляет почти 300 километров. И пусть в настоящем воздушном бою достичь этого показателя, скорее всего, не удастся, это в любом случае больше, чем показатели американских AIM 120-D с дальностью действия до 180 километров. Кроме того, китайский истребитель несет дополнительно четыре ракеты PL-10 для ведения ближнего боя. В результате по общему показателю вооружения он существенно превосходит F-35.

Что же касается российского Су-57, то он мог бы сравняться с J-20 по вооруженности, если бы не одно «но». Дело в том, что ракеты PL-15 считаются полным аналогом российской Р-37М, которая пока еще не поступила на вооружение новейших отечественных истребителей. Серийное производство этих ракет никак не стартует из-за слишком затянувшихся испытаний.

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Политика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:25

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