Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей EV





В первую очередь водителям необходимо ограничить попадание прямых солнечных лучей на электромобиль и минимизировать воздействие высоких температур. В то же время не стоит впадать в крайности, так как влажность и холод не менее пагубно влияют на работоспособность аккумулятора EV. Подобным воздействием обладает опция так называемого «быстрого заряда», которую неопытные водители используют чрезмерно часто и не по назначению. По словам экспертов, пользователи самостоятельно приводят EV в негодность и сокращают их срок службы необдуманными действиями.Также автомеханики порекомендовали сократить время на полноценную зарядку аккумулятора, путем уменьшения процентного показателя. Иными словами, если водитель расходует только 30% от энергоемкости батареи в день, то для обычного пользования будет достаточно от 40% до 70%, а не абсолютные 100%. Однако эксперты предостерегли от длительного нахождения EV с 0% показателем, поскольку деактивированная электроника может больше не запуститься.Напоследок специалисты порекомендовали избегать ускоренного расхода энергоемкости батареи, который увеличивает вероятность преждевременной «гибели» аккумулятора.