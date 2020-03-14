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Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей EV

Популярные электромобили BMW, Ford, Honda, Mersedes-Benz и другие оснащены литий-ионными аккумуляторами EV, которые практически не загрязняют экологию. Чтобы сократить затраты на сервис, зарубежные автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы батарей EV.
Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей EV

В первую очередь водителям необходимо ограничить попадание прямых солнечных лучей на электромобиль и минимизировать воздействие высоких температур. В то же время не стоит впадать в крайности, так как влажность и холод не менее пагубно влияют на работоспособность аккумулятора EV. Подобным воздействием обладает опция так называемого «быстрого заряда», которую неопытные водители используют чрезмерно часто и не по назначению. По словам экспертов, пользователи самостоятельно приводят EV в негодность и сокращают их срок службы необдуманными действиями.

Также автомеханики порекомендовали сократить время на полноценную зарядку аккумулятора, путем уменьшения процентного показателя. Иными словами, если водитель расходует только 30% от энергоемкости батареи в день, то для обычного пользования будет достаточно от 40% до 70%, а не абсолютные 100%. Однако эксперты предостерегли от длительного нахождения EV с 0% показателем, поскольку деактивированная электроника может больше не запуститься.

Напоследок специалисты порекомендовали избегать ускоренного расхода энергоемкости батареи, который увеличивает вероятность преждевременной «гибели» аккумулятора.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:17

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