Анастасия Волочкова в Подмосковье дала мастер-класс местным ребятам
Анастасия Волочкова разместила на странице в Instagram видео, которое было снято в Мытищах. В комментарии знаменитая балерина рассказала, что дала мастер-класс местным ребятам.
Анастасия Волочкова активно пользуется социальными сетями и старается рассказывать своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. При этом знаменитая танцовщица часто подвергается критике со стороны недоброжелателей и предпочитает закрывать возможность комментировать свои публикации в Instagram. Сегодня Анастасия Волочкова опубликовала ролик, на котором показала, что она встретилась с начинающими балеринами. Знаменитость спросила у девочек, как называет их коллектив и попросила показать сцену.
В комментарии знаменитая танцовщица написала: "А я приехала в Мытищи, где у нас послезавтра спектакль. Решила дать мастер-класс местным ребятам и подружиться с ними". Меньше чем за 30 минут публикацию Анастасии Волочковой просмотрели почти 4 300 пользователей Сети.
Анастасия Волочкова активно пользуется социальными сетями и старается рассказывать своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. При этом знаменитая танцовщица часто подвергается критике со стороны недоброжелателей и предпочитает закрывать возможность комментировать свои публикации в Instagram. Сегодня Анастасия Волочкова опубликовала ролик, на котором показала, что она встретилась с начинающими балеринами. Знаменитость спросила у девочек, как называет их коллектив и попросила показать сцену.
В комментарии знаменитая танцовщица написала: "А я приехала в Мытищи, где у нас послезавтра спектакль. Решила дать мастер-класс местным ребятам и подружиться с ними". Меньше чем за 30 минут публикацию Анастасии Волочковой просмотрели почти 4 300 пользователей Сети.