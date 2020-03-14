Родительская поминальная суббота Великого поста: Чем можно и нельзя заниматься людям в этот день





Родительская поминальная суббота Великого поста по праву считается особенным днём в церковном календаре. В этот день необходимо поминать усопших родных и друзей. Верующие обязательно должны побывать в церкви и отстоять службу от начала и до конца. Также можно передать священнослужителям ненужные вещи и постные продукты, и они отдадут их тем, кто в этом нуждается. Благодаря данной процедуре происходит поминовение родных и близких, которых церковь не вспоминает из-за своих канонов: некрещеные, умершие от абортов. После похода в церковь необходимо побывать на кладбище и помянуть усопших, в этот день разрешается навести порядок на могилах.Но есть и несколько запретов, которых нужно придерживаться в Родительскую поминальную субботу. К примеру, возбраняется записывать в поминальных записках имена людей, которые не крещены в православной церкви, предаваться сильной скорби, плохо отзываться о покойных. Стоит отметить, что это не желательно совершать и в другие дни. Также не нужно поминать умерших с использованием спиртных напитков. Во время службы не стоит покидать церковь до её окончания. Необходимо избегать ссор и ругани, а также ограничить шумные развлечения.