АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям врачей

Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что врачи ей диагностировали грыжу и рекомендовали воздержаться от любых физических нагрузок. Однако звезда ослушалась медиков и все равно вышла на большую сцену.
«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям врачей

Популярная российская исполнительница Ольга Бузова продолжает свой тур по стране. На этот раз ее концерт прошел в Вологде. Перед выступлением в личном блоге телеведущая сообщила, что была на МРТ, и врачи нашли у нее грыжу, а также попросили беречь себя и обеспечить физический покой.

Тем не менее, Ольга Бузова все равно вышла на сцену и выступила для своих поклонников. Как звезда призналась позже, ей было даже стоять сложно. Теледива хотела не подвести своих фанатов, которые на ее выступление приобрели билеты. Ольга извинилась за то, что не смогла себя вести так же энергично, как на предыдущих шоу и пожаловалась на плохое самочувствие.

Подписчики тут же начали писать Ольге в ответ, что желают ей скорейшего выздоровления, а также, что необходимо себя беречь. Были и те, кто отметил, что Ольга Бузова сильная, и она обязательно справиться и будет дальше радовать творчеством своих фанатов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель потребовала увеличить зарплату, узнав какая у Андрея…
Родительская поминальная суббота Великого поста: Чем можно и нельзя заниматься людям в этот…
Высокие температуры Меркурия помогают ему создавать свой собственный…
"Мы останемся дома": Эвелина Бледанс высказалась о дополнительных мерах против распространения…
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy…
Анастасия Волочкова в Подмосковье дала мастер-класс местным…
Евгений Папунаишвили: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру скорее справиться с…
«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям…
Компания Samsung запатентовала продвинутый геймпад для…
Chevrolet представила обновленный кроссовер…
Совет Федерации утвердил решение регионов о поправках в Конституции…
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной…
Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за…
"С праздником тебя, Крутая Алла": Филипп Киркоров поздравил сестру Игоря Крутого с днем…
Назван ТОП-10 самых доступных седанов на рынке…
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прогулялась по Дубае с авоськой за 100 тысяч…
В Ставрополе голый мужчина пробежался по городскому парку вблизи детского…
Елена Валюшкина из-за супруга Леонида Фомина предпочла отказаться от съёмок в…
Павел Воля признался, что в юности работал…
Елена Малышева о коронавирусе: "Я очень советую всем обратить внимание на личную…
74-летний Евгений Петросян путешествует по пустыне ОАЭ верхом на…
Эксперты рассказали об опасности осторожного «пенсионерского» стиля…
"Бонни и Клайд объединились": Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали полгода со дня…
«Железный человек» Роберт Дауни-младший уже пользуется новым флагманом OnePlus 8…
Николай Носков анонсировал первый сольный концерт после…
«Пятница 13-го»: Актриса Стася Милославская повредила ногу во время…
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник лучше выбрать для домашнего…
Просмотреть все новости