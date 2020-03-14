«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям врачей

Популярная российская исполнительница Ольга Бузова продолжает свой тур по стране. На этот раз ее концерт прошел в Вологде. Перед выступлением в личном блоге телеведущая сообщила, что была на МРТ, и врачи нашли у нее грыжу, а также попросили беречь себя и обеспечить физический покой.Тем не менее, Ольга Бузова все равно вышла на сцену и выступила для своих поклонников. Как звезда призналась позже, ей было даже стоять сложно. Теледива хотела не подвести своих фанатов, которые на ее выступление приобрели билеты. Ольга извинилась за то, что не смогла себя вести так же энергично, как на предыдущих шоу и пожаловалась на плохое самочувствие.Подписчики тут же начали писать Ольге в ответ, что желают ей скорейшего выздоровления, а также, что необходимо себя беречь. Были и те, кто отметил, что Ольга Бузова сильная, и она обязательно справиться и будет дальше радовать творчеством своих фанатов.