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Высокие температуры Меркурия помогают ему создавать свой собственный лед

Сложно поверить, что лед на полюсах Меркурия существует в условиях, когда температура на поверхности планеты может достигать 400 градусов выше нуля. Как считают ученые, часть этого самого льда планете помогает создать как раз повышенная температура, сравнимая с вулканическим жаром.
Высокие температуры Меркурия помогают ему создавать свой собственный лед

Лед на полюсах Меркурия темный, поскольку он скрыт в постоянной тени кратеров на полюсах планеты, испещренных отметинами от ударов астероидов и метеоритов. Вообще поверхность ближайшей к Солнцу планеты многие сравнивают с Луной. Сходство между этими двумя телами действительно есть. К примеру, если на Луне в свое время были обнаружены минимальные признаки возможного наличия льда, то на Меркурии его было найдено огромное количество. Прежде специалисты не могли сформировать единое мнение относительно того, откуда на поверхности планеты такое количество обледеневших образований, ведь она расположена ближе всех остальных планет системы к Солнцу, а дневная температура на ее поверхности достигает 400 градусов.

Теперь же ученые считают, что лед мог образоваться как раз благодаря колоссальной жаре на отдельных участках планеты, поскольку температура в ее полюсных кратерах, скрытых от света и воздействия окружающей среды, может, напротив, достигать 200 градусов ниже нуля. Теперь специалисты пытаются смоделировать химическую реакцию, которая бы объяснила возникновение льда на Меркурии в условиях вулканической жары, которая преобладает на его поверхности.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:00

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