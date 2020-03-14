"Мы останемся дома": Эвелина Бледанс высказалась о дополнительных мерах против распространения коронавируса

Эвелина Бледанс разместила в социальной сети видео, на котором показала сына Семена, играющего за столом. В комментарии исполнительница решила обсудить недавнее заявления мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах против распространения коронавируса. Знаменитость сообщила, что с 16 марта вводится свободное посещение школ, и решать, продолжает ли ребенок посещать учебное заведение или остается дома, будут родители.Также Эвелина Бледанс добавила:. В конце свой публикации знаменитость поинтересовалась, какое решение приняли ее подписчики по данному поводу. Пользователи Сети разошлись во мнениях. Некоторые поддержали решение артистки и написали, что их дети тоже не будут посещать школу. Другие отметили, что учиться необходимо, но при этом надо не забывать про меры предосторожности.