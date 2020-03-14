Жена Дмитрия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной сестре
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продолжает рассказывать о том, как ей живется после появления второй дочери. Новые подробности девушка публикует в своем личном блоге. На этот раз она прокомментировала вопрос ревности своей старшей дочери к младшей.
Совсем недавно в семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых родилась дочь. Супруги назвали девочку Ева. В своем личном Instagram Тарасов написал, что может вполне считать себя многодетным папой, и отметил, что любит своих девочек и хочет, чтобы они были счастливыми.
Анастасия же отметила в одной из последних публикаций, что намерена сходить к доктору, и ей хочется, чтобы он разрешил ей заниматься спортом. По словам Костенко, как только в ее жизни вновь появятся физические нагрузки, она начнет делиться с фолловерами не только своими тренировками, но и рецептами для правильного питания.
Под этим же постом пользователи Сети спросили, а не ревнует ли Милана Еву к родителям. Костенко заверила, что девочка не испытывает ревности, но возмущается, если ее сестренка плачет.
Совсем недавно в семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых родилась дочь. Супруги назвали девочку Ева. В своем личном Instagram Тарасов написал, что может вполне считать себя многодетным папой, и отметил, что любит своих девочек и хочет, чтобы они были счастливыми.
Анастасия же отметила в одной из последних публикаций, что намерена сходить к доктору, и ей хочется, чтобы он разрешил ей заниматься спортом. По словам Костенко, как только в ее жизни вновь появятся физические нагрузки, она начнет делиться с фолловерами не только своими тренировками, но и рецептами для правильного питания.
Под этим же постом пользователи Сети спросили, а не ревнует ли Милана Еву к родителям. Костенко заверила, что девочка не испытывает ревности, но возмущается, если ее сестренка плачет.