Совет Федерации утвердил решение регионов о поправках в Конституции РФ





Документ о поправках в Конституции Российской Федерации, одобренный Советом Федерации с поддержкой законодательных собраний 85-ти регионов, согласно статье 102, значительно расширяет права членов парламента и вводит должностные ограничения для лиц, занимающих высшие политические должности. Согласно нововведенному законопроекту, действующий президент государства сможет снова баллотироваться на возглавляющий пост.Как известно, Общероссийское голосование по окончательному утверждению документа о поправках в Конституции РФ запланировано на 22 апреля 2020 года, поскольку после решения Совета Федерации закон сразу же будет направлен в Конституционный суд. По словам Владимира Путина, проект вступит в силу де-факто только после голосования в следующем месяце.Кроме того, высшие власти РФ сообщили, что 22 апреля будет официальным выходным днем.