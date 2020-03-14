Совет Федерации утвердил решение регионов о поправках в Конституции РФ
Палата Федерального собрания РФ (Совет Федерации) утвердила решение 85-ти регионов о поправках в Конституции РФ 14-го марта во время внеочередного пленарного заседания. Как известно, 164 сенатора проголосовали за поддержку закона, 1 – против, а воздержавшихся не было вовсе.
Документ о поправках в Конституции Российской Федерации, одобренный Советом Федерации с поддержкой законодательных собраний 85-ти регионов, согласно статье 102, значительно расширяет права членов парламента и вводит должностные ограничения для лиц, занимающих высшие политические должности. Согласно нововведенному законопроекту, действующий президент государства сможет снова баллотироваться на возглавляющий пост.
Как известно, Общероссийское голосование по окончательному утверждению документа о поправках в Конституции РФ запланировано на 22 апреля 2020 года, поскольку после решения Совета Федерации закон сразу же будет направлен в Конституционный суд. По словам Владимира Путина, проект вступит в силу де-факто только после голосования в следующем месяце.
Кроме того, высшие власти РФ сообщили, что 22 апреля будет официальным выходным днем.
Документ о поправках в Конституции Российской Федерации, одобренный Советом Федерации с поддержкой законодательных собраний 85-ти регионов, согласно статье 102, значительно расширяет права членов парламента и вводит должностные ограничения для лиц, занимающих высшие политические должности. Согласно нововведенному законопроекту, действующий президент государства сможет снова баллотироваться на возглавляющий пост.
Как известно, Общероссийское голосование по окончательному утверждению документа о поправках в Конституции РФ запланировано на 22 апреля 2020 года, поскольку после решения Совета Федерации закон сразу же будет направлен в Конституционный суд. По словам Владимира Путина, проект вступит в силу де-факто только после голосования в следующем месяце.
Кроме того, высшие власти РФ сообщили, что 22 апреля будет официальным выходным днем.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:16