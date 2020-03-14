Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
Южнокорейский техногигант Samsung представил новый смартфон из своей бюджетной линейки устройств. Гаджет под названием Galaxy A11 пока не получил ни сроков выпуска, ни цен, однако некоторые подробности о нем уже известны.
Так, отмечается, что новинка оснащена 6,4-дюймовым экраном Infinity-O с разрешением 720+, в который дополнительно врезан «глазок» фронтальной камеры. Основной блок камер представлен в виде трехмодульной компоновки с максимальным разрешением 13 мегапикселей. В Samsung Galaxy A11 присутствуют сканер отпечатков пальцев, емкая аккумуляторная батарея на 4000 мАч и неназванный пока источниками и самим производителем 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 Гц. Заявлена также поддержка зарядки, мощностью 15 Вт.
Компоновка памяти устройства может выглядеть в двух вариантах: 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, а также безальтернативный накопитель на 32 ГБ. Гаджет поступит в продажу в четырех цветах корпуса: красном, голубом, черном и белом.
Так, отмечается, что новинка оснащена 6,4-дюймовым экраном Infinity-O с разрешением 720+, в который дополнительно врезан «глазок» фронтальной камеры. Основной блок камер представлен в виде трехмодульной компоновки с максимальным разрешением 13 мегапикселей. В Samsung Galaxy A11 присутствуют сканер отпечатков пальцев, емкая аккумуляторная батарея на 4000 мАч и неназванный пока источниками и самим производителем 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 Гц. Заявлена также поддержка зарядки, мощностью 15 Вт.
Компоновка памяти устройства может выглядеть в двух вариантах: 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, а также безальтернативный накопитель на 32 ГБ. Гаджет поступит в продажу в четырех цветах корпуса: красном, голубом, черном и белом.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:45