АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

Южнокорейский техногигант Samsung представил новый смартфон из своей бюджетной линейки устройств. Гаджет под названием Galaxy A11 пока не получил ни сроков выпуска, ни цен, однако некоторые подробности о нем уже известны.
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

Так, отмечается, что новинка оснащена 6,4-дюймовым экраном Infinity-O с разрешением 720+, в который дополнительно врезан «глазок» фронтальной камеры. Основной блок камер представлен в виде трехмодульной компоновки с максимальным разрешением 13 мегапикселей. В Samsung Galaxy A11 присутствуют сканер отпечатков пальцев, емкая аккумуляторная батарея на 4000 мАч и неназванный пока источниками и самим производителем 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 Гц. Заявлена также поддержка зарядки, мощностью 15 Вт.

Компоновка памяти устройства может выглядеть в двух вариантах: 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, а также безальтернативный накопитель на 32 ГБ. Гаджет поступит в продажу в четырех цветах корпуса: красном, голубом, черном и белом.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель потребовала увеличить зарплату, узнав какая у Андрея…
Родительская поминальная суббота Великого поста: Чем можно и нельзя заниматься людям в этот…
Высокие температуры Меркурия помогают ему создавать свой собственный…
"Мы останемся дома": Эвелина Бледанс высказалась о дополнительных мерах против распространения…
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy…
Анастасия Волочкова в Подмосковье дала мастер-класс местным…
Евгений Папунаишвили: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру скорее справиться с…
«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям…
Компания Samsung запатентовала продвинутый геймпад для…
Chevrolet представила обновленный кроссовер…
Совет Федерации утвердил решение регионов о поправках в Конституции…
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной…
Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за…
"С праздником тебя, Крутая Алла": Филипп Киркоров поздравил сестру Игоря Крутого с днем…
Назван ТОП-10 самых доступных седанов на рынке…
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прогулялась по Дубае с авоськой за 100 тысяч…
В Ставрополе голый мужчина пробежался по городскому парку вблизи детского…
Елена Валюшкина из-за супруга Леонида Фомина предпочла отказаться от съёмок в…
Павел Воля признался, что в юности работал…
Елена Малышева о коронавирусе: "Я очень советую всем обратить внимание на личную…
74-летний Евгений Петросян путешествует по пустыне ОАЭ верхом на…
Эксперты рассказали об опасности осторожного «пенсионерского» стиля…
"Бонни и Клайд объединились": Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали полгода со дня…
«Железный человек» Роберт Дауни-младший уже пользуется новым флагманом OnePlus 8…
Николай Носков анонсировал первый сольный концерт после…
«Пятница 13-го»: Актриса Стася Милославская повредила ногу во время…
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник лучше выбрать для домашнего…
Просмотреть все новости