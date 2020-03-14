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Евгений Папунаишвили: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру скорее справиться с коронавирусом"

Евгений Папунаишвили в своем Instagram-аккаунте разместил архивное фото с женой Салимой Бижабер. В комментарии знаменитый хореограф пожелал любимой Италии и всему миру скорее справиться с коронавирусом.
Евгений Папунаишвили: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру скорее справиться с коронавирусом"

Евгений Папунаишвили поделился фотографией с родины своей возлюбленной итальянки Салимы Бижабер. Кадр был сделан в Милане возле знаменитого собора. В комментарии хореограф рассказал, что он с супругой каждый день смотрит итальянское телевидение, общается по телефону с друзьями и родственниками, и его семья прекрасно понимаем весь ужас происходящего в их любимой стране. Также известный танцор написал: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру как можно скорее справиться с коронавирусом".

В конце своего поста Евгений Папунаишвили добавил, что на данный момент он со своей семьей находится в Москве и даже не знает, когда теперь можно будет куда-либо полететь. Подписчики поблагодарили знаменитость за поддержку и пожелали сил и здоровья его родственникам в Италии. За несколько минут пост набрал более 2 500 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37

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