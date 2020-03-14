Компания Samsung запатентовала продвинутый геймпад для смартфонов
Разработчики компании Samsung изобрели продвинутый игровой манипулятор для смартфонов с вентиляторами и адаптерами для устройств разных размеров. Данная информация появилась после обнародования очередного патента, опубликованного в Сети.
Согласно изображению будущего игрового манипулятора, он будет оснащён триггерами, аналоговыми стиками, D-падом. Его также снабдили собственными вентиляторами, микрофоном и аккумулятором. В комплектацию геймпада также войдёт адаптер, позволяющий использовать его с устройствами разных размеров. Рисунок показывает, что аппарат необходимо поместить в геймпад сверху.
Ожидается, что игровой манипулятор будет обладать функцией вибрации. Стоит отметить, изначально гаджет предназначен для аппаратов Galaxy. Однако он может не подойти для Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Информация о том, будет ли презентована разработка компанией Samsung, и о дате старта продаж на данный момент отсутствует.
Согласно изображению будущего игрового манипулятора, он будет оснащён триггерами, аналоговыми стиками, D-падом. Его также снабдили собственными вентиляторами, микрофоном и аккумулятором. В комплектацию геймпада также войдёт адаптер, позволяющий использовать его с устройствами разных размеров. Рисунок показывает, что аппарат необходимо поместить в геймпад сверху.
Ожидается, что игровой манипулятор будет обладать функцией вибрации. Стоит отметить, изначально гаджет предназначен для аппаратов Galaxy. Однако он может не подойти для Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Информация о том, будет ли презентована разработка компанией Samsung, и о дате старта продаж на данный момент отсутствует.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:30