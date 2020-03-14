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Chevrolet представила обновленный кроссовер Traverse

Chevrolet Traverse – самый крупный кроссовер в модельном ряду американской марки. Недавно компания представила обновленную версию этой модели, которая пришла на смену актуальной модели, впервые увидевшей свет еще три года тому назад.

Судя по всему, производитель не стал ограничиваться лишь косметическими изменениями и добавлением декоративных элементов. Новая версия Chevrolet Traverse получила полностью обновленную переднюю часть, поэтому теперь разрез фар головной оптики выглядит более агрессивно, увеличилась и радиаторная решетка. Кроме того, замысловатая форма линий появилась и на задних фонарях. Наконец, важно отметить, что отныне вся световая техника на борту полностью светодиодная.

В интерьере автомобиля появилась принципиально новая комбинация приборов, здесь же установили 8-дюймовый центральный дисплей, на котором отображаются показатели спидометра и другие измерения. Система мультимедиа в этой модели отныне поддерживает передовые беспроводные технологии. В третьем ряду автомобиля, как и в прежней версии, могут разместиться три пассажира, а вот для второго ряда покупателям опционально доступны два раздельных комфортных кресла или же трехместный стандартный диван.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:22

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