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Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за коронавируса

В школах Москвы и Подмосковья с 16-го марта 2020 года введено свободное посещение на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в разделе «Личный блог» на своем официальном сайте.
Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за коронавируса

Согласно заметке на сайте политического деятеля, по рекомендации врачей Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер безопасности, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-2019. «По просьбам родителей с понедельника вводится свободное посещение школ, и решение, продолжать ребенку ходить в учебное учреждение или остаться дома, будет принимать каждая семья самостоятельно», - отмечает московский мэр.

Сергей Собянин объяснил, что у каждого ребенка могут быть свои обстоятельства и особенности состояния здоровья, о которых лучше всего знают только родители. Потому если семья примет решение о временном переходе на домашнее обучение, государство позаботится обо всех необходимых условиях для продолжения образования в дистанционном формате. По словам политика, Московская электронная школа и другие инновационные технологии, доступные в России, позволяют обеспечить детей знаниями через интернет без потери качества.

В то же время для учеников, которые продолжат посещать учебные учреждения, занятия будут продолжаться в обычном режиме.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:50

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