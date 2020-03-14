Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за коронавируса





Согласно заметке на сайте политического деятеля, по рекомендации врачей Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер безопасности, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-2019., - отмечает московский мэр.Сергей Собянин объяснил, что у каждого ребенка могут быть свои обстоятельства и особенности состояния здоровья, о которых лучше всего знают только родители. Потому если семья примет решение о временном переходе на домашнее обучение, государство позаботится обо всех необходимых условиях для продолжения образования в дистанционном формате. По словам политика, Московская электронная школа и другие инновационные технологии, доступные в России, позволяют обеспечить детей знаниями через интернет без потери качества.В то же время для учеников, которые продолжат посещать учебные учреждения, занятия будут продолжаться в обычном режиме.