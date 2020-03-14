"С праздником тебя, Крутая Алла": Филипп Киркоров поздравил сестру Игоря Крутого с днем рождения

Филипп Киркоров опубликовал фотографию сестры знаменитого композитора Игоря Крутого Аллы. В комментарии король российского шоу-бизнеса поздравил именинницу с днем рождения. Он написал, что суета жизни и рокировки последних дней затягивают людей, и они теряются в датах и числах. Филипп Киркоров сообщил, что его поздравление потерялось во времени, но при этом оно осталось очень искренним и сердечным. Также знаменитый певец написал, что юбилей такой крутой женщины не может быть один день и добавил: "С праздником тебя, Крутая Алла!".В конце публикации исполнитель пожелал имениннице отменного здоровья, неугасаемых сил, неиссякаемых идей, творческого вдохновения и радостных событий в жизни. Подписчики присоединились к поздравлениям Филиппа Киркорова и пожелали сестре Игоря Крутого успеха и долгих лет жизни.