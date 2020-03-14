Назван ТОП-10 самых доступных седанов на рынке России





Так, лидером по доступности в этом сегменте остается отечественная Lada Granta, стоимость которой в самой дешевой комплектации составляет 456 тысяч рублей. На втором месте с ценником в 506 000 рублей расположился японский компакт Datsun on-DO. К слову, два первых места рейтинга роднит двигатель – оба автомобиля оснащаются 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с. Замыкает лидерскую тройку французский Renault Logan с ценником от 596 000 рублей.В рейтинг также попали «вазовская» Lada Vesta (630 000 рублей), Ravon Nexia R3 (639 000 рублей), Ravon R4 (659 000 рублей), Volkswagen Polo (700 000 рублей), Hyundai Solaris (756 000 рублей), Geely Emgrand (766 000 рублей) и Kia Rio (785 000 рублей).