Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прогулялась по Дубае с авоськой за 100 тысяч рублей
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Дубае. Как известно, избранница сатирика отличается наличием вкуса в выборе одежды и аксессуаров. Внимание поклонников привлекла авоська, стоимостью 100 тысяч рублей.
В гардеробе Татьяны Брухуновой очень много стильных и дорогих вещей. Она предпочитает прорабатывать все свои образы до последней детали. Например, недавно помощница сатирика опубликовала в своём микроблоге снимок, на котором запечатлена на фоне небоскрёбов. В комментариях она отметила, что аксессуар является дорогой сумкой за 100 тысяч рублей. Также Брухунова предпочитает выбирать очки за 30 тысяч рублей и слитный купальник от за 25 тысяч. Для выхода на пляж возлюбленная юмориста выбрала плетеную шляпку за 20 тысяч рублей и сандалии за 15 тысяч.
Стоит отметить, что Евгений Петросян всегда выбирает хорошие места для отдыха. В этом году пара выбрала королевский люкс одного из самых дорогих отелей острова Палм-Джумейра. Ранее сатирик поделился в своём микроблоге несколькими фотографиями с пляжа. Например, поклонники раскритиковали его за отдых на шезлонге с обнаженным торсом. Также подписчики с жаром обсуждали фотографию, на которой Петросян запечатлен на верблюде.
В гардеробе Татьяны Брухуновой очень много стильных и дорогих вещей. Она предпочитает прорабатывать все свои образы до последней детали. Например, недавно помощница сатирика опубликовала в своём микроблоге снимок, на котором запечатлена на фоне небоскрёбов. В комментариях она отметила, что аксессуар является дорогой сумкой за 100 тысяч рублей. Также Брухунова предпочитает выбирать очки за 30 тысяч рублей и слитный купальник от за 25 тысяч. Для выхода на пляж возлюбленная юмориста выбрала плетеную шляпку за 20 тысяч рублей и сандалии за 15 тысяч.
Стоит отметить, что Евгений Петросян всегда выбирает хорошие места для отдыха. В этом году пара выбрала королевский люкс одного из самых дорогих отелей острова Палм-Джумейра. Ранее сатирик поделился в своём микроблоге несколькими фотографиями с пляжа. Например, поклонники раскритиковали его за отдых на шезлонге с обнаженным торсом. Также подписчики с жаром обсуждали фотографию, на которой Петросян запечатлен на верблюде.