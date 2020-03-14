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В Ставрополе голый мужчина пробежался по городскому парку вблизи детского сада

Жители города Ставрополь запечатлели на видеокамеру мобильного устройства мужчину, который бегает без одежды по парку Победы неподалеку от детского сада. Очевидцы предположили, что обнаженный человек страдает от психического расстройства или слабоумия.
В Ставрополе голый мужчина пробежался по городскому парку вблизи детского сада

По словам автора видеоролика, опубликованного в Сети, в лесу со стороны улицы Объездной, в парке Победы был неоднократно замечен бегающий мужчина абсолютно без одежды. Жителей Ставропольского края особенно беспокоит тот факт, что рядом находится детский сад. Более того, они разглядели яркий рюкзак, который обнаженный человек ухватил с земли, прежде чем убежать подальше от дороги. Очевидцы убеждены, будто вещь однозначно принадлежала какому-то ребенку.

После публикации видео в интернете большинство пользователей Сети в своих комментариях написало о необходимости срочно сообщить о действиях подозрительного мужчины в правоохранительные органы.

На данный момент информация о материалах расследования инцидента сотрудниками охраны правопорядка и общественной безопасности не известна.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:18

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