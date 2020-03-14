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Елена Малышева о коронавирусе: "Я очень советую всем обратить внимание на личную гигиену"

Елена Малышева решила в очередной раз высказаться о коронавирусе. Доктор медицинских наук в своем Instagram посоветовала людям обратить внимание на личную гигиену.
Елена Малышева о коронавирусе: "Я очень советую всем обратить внимание на личную гигиену"

Накануне Елена Малышева разместила пост, в котором рассказала, что медицинские маски не защищают от коронавируса и только специальные респираторы помогут не заразиться данным заболеванием. Сегодня телеведущая "Жить здорово!" разместила картинку, на которой указала возраст и процент возможности умереть от опасного вируса. В комментарии она отметила, что под ее прошлым постом разразилась настоящая дискуссия. Елена Малышева написала, что всегда опирается на научные данные, а не на слухи и сплетни. Также она заявила: "Именно это отличает профессионала и врача от перепуганного на смерть человека".

Телеведущая посоветовала пользователям Сети обратить внимание на личную гигиену и чаще мыть руки. Также Елена Малышева написала, что на сайте всемирной организации здравоохранения на русском языке опубликованы все меры предосторожности, и людям их нужно изучить и соблюдать. Фанаты поблагодарили знаменитость за информацию и пожелали ей здоровья.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55

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