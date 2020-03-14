Эксперты рассказали об опасности осторожного «пенсионерского» стиля вождения





По словам специалистов, современная трансмиссия готова способствовать нормальной работе двигателя на малых оборотах и под повышенной нагрузкой, но в таком режиме эксплуатации срок службы самого агрегата лишь сокращается. «В таком случае повышенная нагрузка приходится на кривошипно-шатунный механизм, повышается давление поршней на стенки цилиндров. Это все происходит в условиях, при которых масляный насос не отличается высокой производительностью, что грозит интенсивным износом антифрикционного слоя вкладышей коленчатого вала, да и самих поршней также», - утверждают специалисты.Кроме того, как отмечают эксперты, для увеличения ресурса ДВС просто нуждается в том, чтобы обороты его работы периодически повышались до отметки в 5000 и более, поскольку в таких случаях происходит очистка его камер сгорания, попутно от нагара очищаются также и свечи зажигания. Наконец, большое количество продуцируемых двигателем отработавших газов, достичь которого можно лишь на высоких оборотах, может быть полезным, в том числе для очистки отдельных элементов компрессора, если таковой имеется в системе.