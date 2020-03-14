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Эксперты рассказали об опасности осторожного «пенсионерского» стиля вождения

Эксперты издания «За рулем» рассказали о том, чем опасен слишком медлительный, осторожный, «пенсионерский» стиль вождения автомобиля. Как оказалось, нерасторопные водители, пусть и являются весьма аккуратными участниками трафика, но довольно сильно вредят двигателям своих авто.
Эксперты рассказали об опасности осторожного «пенсионерского» стиля вождения

По словам специалистов, современная трансмиссия готова способствовать нормальной работе двигателя на малых оборотах и под повышенной нагрузкой, но в таком режиме эксплуатации срок службы самого агрегата лишь сокращается. «В таком случае повышенная нагрузка приходится на кривошипно-шатунный механизм, повышается давление поршней на стенки цилиндров. Это все происходит в условиях, при которых масляный насос не отличается высокой производительностью, что грозит интенсивным износом антифрикционного слоя вкладышей коленчатого вала, да и самих поршней также», - утверждают специалисты.

Кроме того, как отмечают эксперты, для увеличения ресурса ДВС просто нуждается в том, чтобы обороты его работы периодически повышались до отметки в 5000 и более, поскольку в таких случаях происходит очистка его камер сгорания, попутно от нагара очищаются также и свечи зажигания. Наконец, большое количество продуцируемых двигателем отработавших газов, достичь которого можно лишь на высоких оборотах, может быть полезным, в том числе для очистки отдельных элементов компрессора, если таковой имеется в системе.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:41

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